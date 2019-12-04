У страны закончатся деньги после того, как Америка перестанет платить за полеты на МКС на "Союзах".

В США констатировали агонию России как космической державы. К "концу космической державы" приведут американские космические корабли, которые запустят летом 2020 года. Об этом сообщается в издании The Hill.

Слишком долгая зависимость от России для американцев и других людей, отправляющихся в космос, наконец-то закончится пишет автор текста

Статья говорит о том, что недавние аварии, связанные с космической техникой, подтверждают проблему контроля у России. Сейчас Америка платит за каждое место для астронавта на "Союзе" около 85 млн долларов. После запуска ракет США на МКС, у России не будет хватать средств на финансирование своей отрасли. Бюджет будет зависеть только от экспорта нефти и газа.

На данный момент известно, что место на Crew Dragon от компании SpaceX в среднем обойдется в 55 миллионов долларов, на Starliner от фирмы Boeing - в 90 миллионов долларов.

Ранее Piter.tv писал о том, что источник рассказал о планах запуска "Союзов" с Куру в 2020 году.

Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube / Роскосмос ТВ

