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lesjasap
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В США констатировали агонию России как космической державы

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У страны закончатся деньги после того, как Америка перестанет платить за полеты на МКС на "Союзах".

В США констатировали агонию России как космической державы. К "концу космической державы" приведут американские космические корабли, которые запустят летом 2020 года. Об этом сообщается в издании The Hill.

Слишком долгая зависимость от России для американцев и других людей, отправляющихся в космос, наконец-то закончится

пишет автор текста

Статья говорит о том, что недавние аварии, связанные с космической техникой, подтверждают проблему контроля у России. Сейчас Америка платит за каждое место для астронавта на "Союзе" около 85 млн долларов. После запуска ракет США на МКС, у России не будет хватать средств на финансирование своей отрасли. Бюджет будет зависеть только от экспорта нефти и газа.

На данный момент известно, что место на Crew Dragon от компании SpaceX в среднем обойдется в 55 миллионов долларов, на Starliner от фирмы Boeing  - в  90 миллионов долларов.

Ранее Piter.tv писал о том, что источник рассказал о планах запуска "Союзов" с Куру в 2020 году.

Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube / Роскосмос ТВ
 

Теги: астронавты, космос, мкс, союз, сша
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

Обсуждение ( 10 )

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Аноним
Сегодня 15:13

Что и требовалось доказать...

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Аноним ответ на комментарий Аноним
Сегодня 15:37

Требовалось доказать, что ты, "АНОНИМ"(обосравшись даже НАЗВАТЬ СЕБЯ, да и ЭТО ни к чему), МУДАК!!!... А о России. как КОСМИЧЕСКОЙ ДЕРЖАВЕ, ты, ИДИОТ, не беспокойся. Россия весь XX век была ВПЕРЕДИ ПЛАНЕТЫ ВСЕЙ и в XXI веке НЕ отстанет, продолжив быть ВПЕРЕДИ ПЛАНЕТЫ всей. А "Америке Вашей", т.е. под назЫванием "USA", СКОРО, как ГОВАРИВАЛ в к/ф "Брат-2" ГЛАВНЫЙ ГЕРОЙ, КЫРДЫК БУДЕТ!!! Да будет ТАК! Аминь!

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Мухамедзянов Фидаиль ответ на комментарий Аноним
Сегодня 15:48

Требовалось доказать, что ты, "АНОНИМ"(обосравшись даже НАЗВАТЬ СЕБЯ, да и ЭТО ни к чему), МУДАК!!!... А о России. как КОСМИЧЕСКОЙ ДЕРЖАВЕ, ты, ИДИОТ, не беспокойся. Россия весь XX век была ВПЕРЕДИ ПЛАНЕТЫ ВСЕЙ и в XXI веке НЕ отстанет, продолжив быть ВПЕРЕДИ ПЛАНЕТЫ всей. А "Америке Вашей", т.е. под назЫванием "USA", СКОРО, как ГОВАРИВАЛ в к/ф "Брат-2" ГЛАВНЫЙ ГЕРОЙ, КЫРДЫК БУДЕТ!!! Да будет ТАК! Аминь!

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Аноним
Сегодня 15:28

Уже с конца 80х ничего нового практически не было разработано. Директора предприятий, связанных с космической отраслью, просто разворовывают остатки. Естественно всё в упадке, но руководству страны нет до этого дела. Итог на лицо.

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Аноним
Сегодня 15:32

Подобная Дурь  выше адекватного понимания.

Неужели кто-то может думать, что Российская Космонавтика держится на нескольких сотнях млн. долларов, за которые Роскосмос "возит" на МКС "безлошадных" Америанцев??? 

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Аноним
Сегодня 15:32

Есть с кого взять денежку же.  Налог в двое на землю уже будет поднят в следующем году. 

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Аноним
Сегодня 15:20

США все более напоминают Украину. Кажется перемога. Ан нет. Опять зрада. ДББ.- Лавров

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Аноним
Сегодня 15:22

 Ну вроде как обещали батуты.

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Аноним
Сегодня 15:18

Какой дебил это написал ?((

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Аноним
Сегодня 15:16

А мы не сцым с Трезором на границе. Будет введён утилизационный сбор на презервативы,  налог на пускание ветров на улице, для чего на каждую жопу повесят газоонализатор  изготовленный каким-нибудь друганом Путина, вроде Ротенберга или Чемозова, заключат концессионное согглашение с одним из  деток Путинских холуёв, за недопёрд бюджет будет доплачивать - и на тебе денюжки на поддержание космических подгузников.

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Аноним ответ на комментарий Аноним
Сегодня 15:22

Сам то чьих холуй будешь??

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