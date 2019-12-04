В США констатировали агонию России как космической державы. К "концу космической державы" приведут американские космические корабли, которые запустят летом 2020 года. Об этом сообщается в издании The Hill.
Слишком долгая зависимость от России для американцев и других людей, отправляющихся в космос, наконец-то закончится
пишет автор текста
Статья говорит о том, что недавние аварии, связанные с космической техникой, подтверждают проблему контроля у России. Сейчас Америка платит за каждое место для астронавта на "Союзе" около 85 млн долларов. После запуска ракет США на МКС, у России не будет хватать средств на финансирование своей отрасли. Бюджет будет зависеть только от экспорта нефти и газа.
На данный момент известно, что место на Crew Dragon от компании SpaceX в среднем обойдется в 55 миллионов долларов, на Starliner от фирмы Boeing - в 90 миллионов долларов.
Ранее Piter.tv писал о том, что источник рассказал о планах запуска "Союзов" с Куру в 2020 году.
Фото: Pixabay.com
Видео: YouTube / Роскосмос ТВ
Обсуждение ( 10 )
Что и требовалось доказать...
Требовалось доказать, что ты, "АНОНИМ"(обосравшись даже НАЗВАТЬ СЕБЯ, да и ЭТО ни к чему), МУДАК!!!... А о России. как КОСМИЧЕСКОЙ ДЕРЖАВЕ, ты, ИДИОТ, не беспокойся. Россия весь XX век была ВПЕРЕДИ ПЛАНЕТЫ ВСЕЙ и в XXI веке НЕ отстанет, продолжив быть ВПЕРЕДИ ПЛАНЕТЫ всей. А "Америке Вашей", т.е. под назЫванием "USA", СКОРО, как ГОВАРИВАЛ в к/ф "Брат-2" ГЛАВНЫЙ ГЕРОЙ, КЫРДЫК БУДЕТ!!! Да будет ТАК! Аминь!
Требовалось доказать, что ты, "АНОНИМ"(обосравшись даже НАЗВАТЬ СЕБЯ, да и ЭТО ни к чему), МУДАК!!!... А о России. как КОСМИЧЕСКОЙ ДЕРЖАВЕ, ты, ИДИОТ, не беспокойся. Россия весь XX век была ВПЕРЕДИ ПЛАНЕТЫ ВСЕЙ и в XXI веке НЕ отстанет, продолжив быть ВПЕРЕДИ ПЛАНЕТЫ всей. А "Америке Вашей", т.е. под назЫванием "USA", СКОРО, как ГОВАРИВАЛ в к/ф "Брат-2" ГЛАВНЫЙ ГЕРОЙ, КЫРДЫК БУДЕТ!!! Да будет ТАК! Аминь!
Уже с конца 80х ничего нового практически не было разработано. Директора предприятий, связанных с космической отраслью, просто разворовывают остатки. Естественно всё в упадке, но руководству страны нет до этого дела. Итог на лицо.
Подобная Дурь выше адекватного понимания.
Неужели кто-то может думать, что Российская Космонавтика держится на нескольких сотнях млн. долларов, за которые Роскосмос "возит" на МКС "безлошадных" Америанцев???
Есть с кого взять денежку же. Налог в двое на землю уже будет поднят в следующем году.
США все более напоминают Украину. Кажется перемога. Ан нет. Опять зрада. ДББ.- Лавров
Ну вроде как обещали батуты.
Какой дебил это написал ?((
А мы не сцым с Трезором на границе. Будет введён утилизационный сбор на презервативы, налог на пускание ветров на улице, для чего на каждую жопу повесят газоонализатор изготовленный каким-нибудь друганом Путина, вроде Ротенберга или Чемозова, заключат концессионное согглашение с одним из деток Путинских холуёв, за недопёрд бюджет будет доплачивать - и на тебе денюжки на поддержание космических подгузников.
Сам то чьих холуй будешь??