Источник рассказал о планах запуска "Союзов" с Куру в 2020 году

Появились данные о трех запусках российских ракет с космодрома Куру.

В 2020 году с космодрома Куру во Французской Гвиане "Роскосмос" запустит три "Союза-СТ". Одна из них будет оснащена британским спутником связи OneWeb. Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на личный источник в отрасле.

Ранее в "Главкосмосе" (дочернем предприятии "Роскосмоса") говорили о двух запусках на 2020 год. Один из них намечен на 20 февраля вместе с спутником ОАЭ Falcon Eye 2, два других - в октябре и ноябре. В ходе ноябрьского старта на орбиту планируется вывести более 30 британских спутников связи.

Завершающий в этом году пуск запланирован на 17 декабря. С космодрома отправится итальянский спутник дистанционного зондирования Земли CSG-1. В космос также полетят телескоп CHEOPS, французский EyeSat и французский наноспутник ANGELS

В 2019 году "Роскосмос" выполнил с куру два запуска ракет "Союз-СТ". В общей сложности с 2011 года Россия запустила с Куру 22 ракеты.

Ранее Piter.tv писал о том, что NASA хочет купить два места на российских кораблях "Союз" для полетов на МКС.

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