NASA хочет купить два места на российских кораблях "Союз" для полетов на МКС

Их забронируют на следующие два года.

NASA намерено приобрести два места на "Союзе" для полетов на МКС в 2020 и 2021 году. Соответствующая информация появилась на официальном сайте госзакупок США. Планируется, что один из астронавтов отправится на станцию осенью 2020 года. Второго туда доставят весной 2021 года.

NASA рассматривает [заключение] контракта с госкорпорацией "Роскосмос говорится в сообщении

Сведения подтвердил Гэри Джордан, который отвечает в NASA за вопросы МКС. Однако он не уточнил точное количество мест, которое собираются выкупить американцы.

Ранее Piter.tv писал о том, что космонавт Рязанский объяснил редкие полеты россиянок в космос.

Видео: YouTube/Космический центр Южный