США заплатили России почти $4 млрд за полеты на "Союзах"

Это данные NASA по состоянию на июль.

Америка отдала 4 миллиарда долларов на доставку своих астронавтов на МКС российскими кораблями "Союз". Информация об этом появилась в отчете главного инспектора NASA Пола Мартина за 14 ноября.

По состоянию на июль этого года NASA выкупило 70 мест за $3,9 млрд за перевоз американских астронавтов от Земли к станции и обратно. Также в отчете отмечается, что США, возможно, оставит на МКС лишь одного астронавта с весны 2020 года. Эту ситуацию объяснили проблемами в подготовке космических система SpaceX и Boeing и уже не такими частыми полетами "Союзов".

NASA пишет, что за 20 лет существования МКС к ней 85 раз прилетали российские корабли и американские шаттлы, а на самой станции побывало 239 космонавтов.

Также в США пообещали отказаться от российских "Союзов" до лета 2020 года.

Видео: Роскосмос / YouTube