Американцы раскрыли данные о готовности своих космических ракет.

В США пообещали отказаться от российских "Союзов" до лета 2020 года. Новые космические корабли начнут эксплуатироваться в первой половине следующего года. Вице-президент рассказал, что общественность увидит полет на орбиту на американском корабле до весны.

У нас будут свои средства доставки и больше не нужно будет летать на российских кораблях объяснил спикер

Майкл Пенс добавил, что Америка работает над программой, чтобы заново отправить астронавтов на Луну. Дональд Трамп поставил задачу перед правительством отправить экипаж к Луне в ближайшие пять лет

Добьемся того, что первый мужчина и первая женщина на Луне будут американцами поделился планами политик

Ранее Piter.tv писал о том, что на орбите МКС астронавты испекут свежее печенье с шоколадом.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/Роскосмос ТВ