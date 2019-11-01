На орбите МКС астронавты испекут свежее печенье с шоколадом

Для этого астронавты используют специальную электропечь.

В пятницу, 1 ноября, стало известно, что на борту Международной космической станции испытают электропечь, способную работать в условиях невесомости. Об этом сообщает информационное агентство Associated Press (AP).

Астронавты намерены испечь печенье с шоколадом. Тесто для выпечки доставили на МКС этим летом, она хранится на корабле в замороженном виде в пластиковых пакетах. Астронавты они возьмут специальную электропечь. Известно, что она разогревается до 177 градусов Цельсия.

Отмечается, что для предстоящей поездки на Марс — это очень важный эксперимент

На МКС сейчас работают россияне Александр Скворцов и Олег Скрипочка, а также американцы Эндрю Морган, Кристина Кук и Джессика Меир.

Ранее мы сообщали о том, что на космический арт-проект в Кудрово художницы "Яви" потратили 150 литров краски.

Видео:DOCUMENTARY TUBE/YouTube