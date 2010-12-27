На космический арт-проект в Кудрово художницы "Яви" потратили 150 литров краски

Узнали, что значит Космос для художниц из арт-группы.

Накане мы рассказывали о том, что в Кудрово благодаря художницам арт-группы "Явь" появился свой космический арт-объект площадью около 400 квадратных метров. Piter.TV поговорил с художницей Анастасией Владычкиной и узнал, как проходила работа.

Вы рисовали этот арт в течение двух недель, верно? Сколько часов в день уходило на это?



Да, верно, около двух недель, может чуть больше, рисовали втроем, примерно с 9 утра до 18 вечера, часто рисовали и ночью.



Как в целом проходила работа?



Сначала мы придумали идею, затем долго рисовали и правили макеты, затем обрабатывали стены грунтовкой, потом делали фон, намечали рисунки, потом их раскрашивали, затем обводили белым цветом.





С какими сложностями столкнулись? Наверно, то дождь, то снег, никак не способствовали работе.



Да, конечно не способствовали, в дождь краска смывается, в снег замерзает и стена, и краска. Но нам все-таки повезло с погодой, мы успели сделать все самое основное до дождей и заморозков.



Сколько краски ушло на работу?



Много, мы пользовались фасадной и аэрозольной краской, всего ушло около 150 литров.



Почему все-таки космос, кроме "популяризации познания"?



Нет ничего важнее Космоса, это очень важная для меня тема, и для других участников "Яви", мы стараемся часто делать работы на эту тему. Моя главная мечта – покинуть нашу галактику в поисках неизведанного.



Какие еще ваши "космические" работы есть в Петербурге? И где?



Терешкова. Через тернии к звёздам – транспортный переулок, 9, во дворе.

Космонавты – территория школы №521.

Хокинг – ул. Тюшина, 20, во дворе.

Еще были космонавт на Марсе, но его уже давно закрасили.

В феврале мы делали работу Большой Ковш на льду Фонтанки, там, конечно, все растаяло.



Также мы пытались нарисовать Гагарина, но тогда нас забрала полиция.

В сентябре художницы нарисовали на заброшенном здании "эпоху классицизма".

Фото и видео: Арт-группа "Явь"