Петербургские художники нарисовали на заброшенном здании "эпоху классицизма"

Художники арт-группы "Явь" реализовали пятый этап перфоманса "Созидание и вандализм".

В среду, 18 сентября, петербургские художники арт-группы "Явь" реализовали пятый этап перфоманса "Созидание и вандализм". Фотографиями нового арт-объекта они поделились на своей официальной страничке в Instagram.

5 этап перформанса "Созидание и вандализм" .Эпоха классицизма .Джованни Каналь (Каналетто) ~ 1750 гг кратко подписали работу художницы

Основной задумкой перфоманса является отражение этапов развития изобразительного искусства на стенах здания.

Напомним, что ранеее художницы лично закрасили все три стены с прошлой работой на тему Античности, и нарисовали новую - "Притча о слепых" Брейгеля Старшего.

Ранее мы сообщали о том, что Loketski приделал усы к петербургским сфинксам в честь инаугурации Беглова.

Фото:Арт-группа Явь/вк