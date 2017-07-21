В Павловске художники закрасили античные рисунки на здании и нарисовали "Притчу о слепых" Брейгеля

В Павловске художники реализовали третий этап перформанса "Созидание и вандализм".

Петербургские художники арт-группы "Явь" реализовали третий этап перфоманса "Созидание и вандализм". Художники лично закрасили все три стены с прошлой работой на тему Античности, и нарисовали новую - "Притча о слепых" Брейгеля Старшего на Павловском шоссе, 40.

Мы художники, не искусствоведы, и период Средневековья был нами пропущен, так как он характеризуется упадком изобразительной техники по сравнению с Античностью, а также банальными, однообразными сюжетами, не отражает развитие искусства и не представляет для нас особой ценности с точки зрения эстетики и смысловой нагрузки. Арт-группа Явь

Авторы работы считают, что в век информационных технологий "Притча о слепых" особенно актуальна.

Сначала на стене заброшенного здания красовались наскальные рисунки, а затем и живопись античного искусства.

Фото: Арт-группа "Явь"