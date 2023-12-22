Рисунки лауреатов конкурса "Непобедимый Ленинград" украсили улицы Петербурга

Авторы работ посвятили произведения 80-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Рисунки лауреатов конкурса "Непобедимый Ленинград" украсили Северную столицу. Авторы работ посвятили произведения 80-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.

Рисунки и поделки ребят можно увидеть на рекламных конструкциях. Работы украшают улицы Северной столицы, метро, территории рядом с Музеем обороны и блокады Ленинграда в Соляном переулке и у Гостиного двора.

Конкурс творческих работ проводится Комитетом по градостроительству и архитектуре при поддержке Комитета по печати. Следующее соревнование будет посвящено Дню города и начнется в феврале этого года.

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Фото: Telegram / Правительство Петербурга