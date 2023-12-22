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В Историко-литературном музее Пушкина открылась выставка "В ожидании январского грома"
Сегодня, 14:35
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В Историко-литературном музее Пушкина открылась выставка "В ожидании январского грома"

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Смысловым акцентом выставки стала инсталляция, где посетители увидят себя и героев военной поры.

В Пушкине открылась выставка "В ожидании январского грома". Она находится в Историко-литературном музее города. Об этом сообщили в пресс-службе администрации района.

Посетители узнают о жизни Пушкина и Павловска в 1941-1944 годах. Через призму личных и семейных историй людей, оказавшихся лицом к лицу с войной, гости выставки увидят  героические и трагические страницы жизни жителей пригородов Петербурга.

Смысловым акцентом выставки стала инсталляция, где посетители увидят себя и героев военной поры. Дополняет рассказ  арт-композиция из бумажных ласточек, созданная совместно с активистами Движения Первых Пушкинского района Санкт-Петербурга. Ласточки являются символом ожидания "Январского грома". 

В результате операции "Январский гром", проведенной войсками Ленинградского фронта была уничтожена Петергофско-Стрельнинская группировка противника. Оставшиеся силы врага были отброшены на расстояние 100 км от Ленинграда, что привело к полному освобождению города от блокады.  

Посетить экспозицию можно до 12 мая 2024 года. 

Ранее мы писали, какие выставки о блокаде открыты в этом году в Петербурге.

Фото: Telegram / Пушкинский район СПб

Теги: блокада, великая отечественная война
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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