В Историко-литературном музее Пушкина открылась выставка "В ожидании январского грома"

Смысловым акцентом выставки стала инсталляция, где посетители увидят себя и героев военной поры.

В Пушкине открылась выставка "В ожидании январского грома". Она находится в Историко-литературном музее города. Об этом сообщили в пресс-службе администрации района.

Посетители узнают о жизни Пушкина и Павловска в 1941-1944 годах. Через призму личных и семейных историй людей, оказавшихся лицом к лицу с войной, гости выставки увидят героические и трагические страницы жизни жителей пригородов Петербурга.

Смысловым акцентом выставки стала инсталляция, где посетители увидят себя и героев военной поры. Дополняет рассказ арт-композиция из бумажных ласточек, созданная совместно с активистами Движения Первых Пушкинского района Санкт-Петербурга. Ласточки являются символом ожидания "Январского грома".

В результате операции "Январский гром", проведенной войсками Ленинградского фронта была уничтожена Петергофско-Стрельнинская группировка противника. Оставшиеся силы врага были отброшены на расстояние 100 км от Ленинграда, что привело к полному освобождению города от блокады.

Посетить экспозицию можно до 12 мая 2024 года.

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Фото: Telegram / Пушкинский район СПб