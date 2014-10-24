Юные петербуржцы посвятили рисунки Великой Победе: в городе прошла акция "Дети рисуют Победу"

Мероприятие объединило юных жителей города, которые с помощью красок, карандашей и фломастеров выразили благодарность поколениям победителей.

В честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Санкт-Петербурге прошла патриотическая акция "Дети рисуют Победу", организованная Комитетом по строительству совместно с Союзом строительных объединений и организаций. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Мероприятие объединило юных жителей города, которые с помощью красок, карандашей и фломастеров выразили благодарность поколениям победителей. В своих работах дети изображали героизм солдат на фронте, подвиг тружеников тыла и восстановление разрушенного Ленинграда. Вдохновением для многих стали не только школьные уроки истории, но и личные семейные воспоминания — рассказы близких о военных годах.

Акция не только отдает дань памяти защитникам страны, но и подчеркивает важную роль архитекторов, инженеров и строителей, которые после войны фактически заново отстроили город.

Все работы участников планируется оформить в выставку, которая будет представлена в здании Комитета по строительству Санкт-Петербурга. Все работы также можно посмотреть на сайте "Строительный Петербург".

Фото: портал "Строительный Петербург