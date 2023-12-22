Юные петербуржцы могут принять участие в конкурсе рисунков "Портрет Эрмитажного кота"

До 31 марта школьники, желающие принять участие в конкурсе, смогут подать заявку.

Маленькие петербуржцы смогут принять участие в конкурсе рисунков "Портрет Эрмитажного кота". Об этом сообщили в пресс-службе правительства Петербурга.

До 31 марта школьники, желающие принять участие в конкурсе, смогут подать заявку на сайте.

Победители получат возможность поехать в Артек в 2024 году. Работы победителей станут муралами на стенах в Донецке, Луганске и в "Артеке".

Жюри выберет не только победителей, но и финалистов. Их работы будут выставлены в Главном штабе Государственного Эрмитажа.

Ранее мы писали, что фестиваль ледовых скульптур в Петербурге завершится 17 марта.

Фото: Pxhere