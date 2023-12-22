  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Юные петербуржцы могут принять участие в конкурсе рисунков "Портрет Эрмитажного кота"
Сегодня, 15:40
75
mapero Добавить в Яндекс.Новости

Юные петербуржцы могут принять участие в конкурсе рисунков "Портрет Эрмитажного кота"

0 0

До 31 марта школьники, желающие принять участие в конкурсе, смогут подать заявку.

Маленькие петербуржцы смогут принять участие в конкурсе рисунков "Портрет Эрмитажного кота".  Об этом сообщили в пресс-службе правительства Петербурга. 

До 31 марта школьники, желающие принять участие в конкурсе, смогут подать заявку на сайте

Победители получат возможность поехать в Артек в 2024 году. Работы победителей станут муралами на стенах в Донецке, Луганске и в "Артеке".

Жюри выберет не только победителей, но и финалистов. Их работы будут выставлены в Главном штабе Государственного Эрмитажа.

Ранее мы писали, что фестиваль ледовых скульптур в Петербурге завершится 17 марта.

Фото: Pxhere

Теги: конкурс, портрет эрмитажного кота, рисунки
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии