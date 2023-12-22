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Фестиваль ледовых скульптур в Петербурге завершится 17 марта
Сегодня, 9:10
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Фестиваль ледовых скульптур в Петербурге завершится 17 марта

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Главной темой фестиваля стал Год семьи.

Жители Петербурга до 17 марта могут побывать на фестивале  ледовых скульптур "Кроншлёд". Он проходит в Нарышкином бастионе Петропавловской крепости. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.

Главной темой фестиваля стал Год семьи. Кроме того, мастера создали ледяные достижения Петербурга, которые представлены на выставке "Россия".

Горожане смогут не только насладиться красотой скульптур, но и проголосовать за понравившуюся работу. Конкурс проходит в группе официального городского туристского портала.

Ранее мы писали, что "Остров фортов" в Кронштадте будет работать почти круглосуточно в период белых ночей.

Фото: Telegram / Правительство Санкт-Петербурга

Теги: кроншлёд, петропавловская крепость, фестиваль ледовых скульптур
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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