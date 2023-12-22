"Остров фортов" в Кронштадте будет работать почти круглосуточно в период белых ночей

Продление часов работы музея связано с большим туристическим потоком летом.

Кронштадтский "Остров фортов" будет работать в период белых ночей почти в круглосуточном формате. Об этом заявила Ксения Шойгу, руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера, пишет ТАСС.

Продление часов работы музея связано с большим туристическим потоком летом. Мера позволит увеличить пропускную способность "Острова фортов".

Кроме того, Шойгу отметила, что рост посещаемости на этот туристический сезон практически неизбежен. Только за этот год "Остров фортов" планирует принять до 4 млн гостей. Этому способствуют экспозиция музея и регулярно проводимые на территории кластера мероприятия. В 2024 году здесь состоятся гастрономический и первый детский фестивали, музыкальный фестиваль "Рокштадт 2024".

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Фото: Telegram / Остров фортов | Кронштадт