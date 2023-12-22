Около 60% туров в весенний Петербург уже забронировали

На официальном туристском портале Visit Petersburg представлено 300 весенних туров в Петербург.

На официальном туристском портале Visit Petersburg представлено 300 весенних туров в Петербург. Об этом сообщает пресс-служба Смольного 9 марта.

Для жителей и гостей города предлагаются как продолжительные туры, так и короткие поездки с экскурсиями к главным достопримечательностям. На эту весну забронировали уже около 60% от общего количества предложений.

Большим спросом пользуется тур "8 Марта в Петербурге", который включает посещение музеев-заповедников "Петергоф" и "Царское село", дворцов города и музея Фаберже. Для семейных путешествий подготовлены туры от 3 до 7 дней. В их программе – посещение музейно-истерического парка "Остров фортов" в Кронштадте, Царскосельского лицея и обзорная экскурсия по Петербургу с использованием технологии дополненной реальности.

В апреле туристам предлагают путешествия по местам, с которыми связаны городские тайны, мифы и легенды. Речь идет о посещении аптеки Пеля и башни Грифонов, двора духов на Васильевском острове, квартиры Григория Распутина и пешеходной экскурсии по местам романа Ф. М. Достоевского "Преступление и наказание". Помимо этого, весной можно совершить путешествие по национальным туристическим маршрутам, утвержденным экспертным советом при Минэкономразвитии РФ – "Санкт-Петербург. Новая география" и "Петербург. Петр. От первого камня до небоскреба".

Кроме того, набирают популярность гастрономические туры на майский Праздник корюшки. В 2024 году мероприятие пройдет в Петропавловской крепости, парке 300-летия и Староладожской крепости.

Ранее мы рассказывали о том, что поток делового туризма в Петербурге вырос на 24% за прошлый год.

Фото: Piter.TV