Поток делового туризма в Петербурге вырос на 24% за прошлый год

Вклад таких туристов в экономику города оценивается примерно в 61 млрд рублей.

В прошлом году количество туристов, приезжающих в Петербург с деловыми целями, достигло 1,2 млн человек. Их вклад в экономику города оценивается примерно в 61 млрд рублей.

Губернатор Александр Беглов подчеркнул важность создания комфортных условий для проведения деловых мероприятий, развития инфраструктуры и укрепления позиций Санкт-Петербурга как крупнейшего центра делового туризма.

Добавим, что петербургский международный туристский форум Travel Hub входит в топ-25 мероприятий "единого календаря событий" Северной столицы в этом году.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербург мечтает вернуться каждый второй турист.

Фото: Pxhere