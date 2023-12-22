В Петербург мечтает вернуться каждый второй турист

Значительным стало также снижение среднего возраста путешественников.

Каждый второй турист, посетивший Петербург, мечтает приехать снова. Об этом сообщило агентство "Интерфакс"

Важным показателем развития туризма в городе стал рост доли повторных поездок, который достиг почти 50%, как сообщил председатель городского комитета по туризму Сергей Корнеев. За последние три года этот показатель увеличился с 20% до 48%, что свидетельствует о возрастающем интересе туристов к городу. Глава ведомства также отметил изменения в структуре турпотока, в частности, увеличение числа российских гостей с 5,5 млн человек в 2019 году до 8,8 млн в 2023 году, что превысило показатели до пандемии.

Значительным стало также снижение среднего возраста туристов. В настоящее время молодёжь до 40 лет, семьи и семьи с детьми составляют 53% туристического потока в Петербурге. Таким образом, намечаются отличия от ситуации в 2019 году, когда основную аудиторию составляли представители среднего и старшего поколения, предпочитающие культурно-познавательный туризм.

Ранее мы сообщили о том, что систему курортного сбора в Петербурге протестируют около 500 операторов.

Фото: Piter.TV