Систему курортного сбора в Петербурге протестируют около 500 операторов

По информации, полученной от председателя петербургского комитета по развитию туризма Сергея Корнеева, департамент туризма получил более 500 заявок от операторов, желающих войти в реестр курортного сбора. Все они примут участие в тестировании новой информационной системы "Курортный сбор Санкт-Петербурга".
Корнеев отметил, что ведомство в настоящее время проводит анализ общего числа операторов в городе. Уже подано более 500 заявок. Кроме того, это будет возможно и после установленной даты окончания тестирования, которая назначена на 20 февраля, однако операторы, не успевшие подать заявки, не смогут принять участие в тестировании системы, поскольку добавление новых участников на этом этапе уже не предусмотрено. Проведение тестирования позволит сотрудникам городских гостиниц ознакомиться с новой системой до её официального запуска, а также выявить и исправить возможные ошибки, которые могли быть пропущены на предыдущих этапах.
Напомним, что операторами курортного сбора являются юридические лица и индивидуальные предприниматели, занятые в сфере гостеприимства. Закон о курортном сборе вступил в силу в Петербурге осенью прошлого года, однако пока ставка сбора равна нулю. С 1 апреля туристам будут начислять по 100 рублей в день пребывания в городе, за исключением дня заселения.
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Фото: Piter.TV
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