Систему курортного сбора в Петербурге протестируют около 500 операторов

Проведение тестирования позволит сотрудникам городских гостиниц ознакомиться с новой системой до её официального запуска, а также выявить и исправить возможные ошибки, которые могли быть пропущены на предыдущих этапах.

По информации, полученной от председателя петербургского комитета по развитию туризма Сергея Корнеева, департамент туризма получил более 500 заявок от операторов, желающих войти в реестр курортного сбора. Все они примут участие в тестировании новой информационной системы "Курортный сбор Санкт-Петербурга".

Корнеев отметил, что ведомство в настоящее время проводит анализ общего числа операторов в городе. Уже подано более 500 заявок. Кроме того, это будет возможно и после установленной даты окончания тестирования, которая назначена на 20 февраля, однако операторы, не успевшие подать заявки, не смогут принять участие в тестировании системы, поскольку добавление новых участников на этом этапе уже не предусмотрено. Проведение тестирования позволит сотрудникам городских гостиниц ознакомиться с новой системой до её официального запуска, а также выявить и исправить возможные ошибки, которые могли быть пропущены на предыдущих этапах.

Напомним, что операторами курортного сбора являются юридические лица и индивидуальные предприниматели, занятые в сфере гостеприимства. Закон о курортном сборе вступил в силу в Петербурге осенью прошлого года, однако пока ставка сбора равна нулю. С 1 апреля туристам будут начислять по 100 рублей в день пребывания в городе, за исключением дня заселения.

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Фото: Piter.TV