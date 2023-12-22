В Петербурге почти подготовили реестр операторов курортного сбора

По просьбе представителей туристической сферы и по решению губернатора до 1 апреля 2024 года на территории города действовала нулевая ставка.

В Северной столице завершается процесс формирования реестра операторов курортного сбора. Об этом информирует пресс-служба комитета по развитию туризма.

Напомним, что город вступил в эксперимент по взиманию курортного сбора в 2022 голду: мера уже была введена в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях с 1 мая 2018 года. Эксперимент был продлен до 1 января 2025 года. В список регионов, где взимается курортный сбор, также была добавлена федеральная территория "Сириус".

Курортный сбор уплачивается туристами старше 18 лет, проживающими в гостиницах и отелях более 24 часов. Размер сбора устанавливается властями региона и не может превышать 100 рублей. Собранные деньги направляются на сохранение, восстановление и развитие курортов, а также на создание благоприятных условий для устойчивого развития регионального туризма.

Закон о введении курортного сбора на территории Петербурга вступил в силу с 1 октября 2023 года. Однако по просьбе представителей туристической сферы и по решению губернатора до 1 апреля 2024 года на территории города действовала нулевая ставка сбора. В дальнейшем будет взиматься плата в размере 100 рублей в сутки. Льготники освобождаются от уплаты.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге определили объекты, на которые потратят курортный сбор.

Фото: Piter.TV