Введение курортного сбора в Петербурге перенесли на 2024 год

Сбор составит 100 рублей в сутки.

Комитет по развитию туризма предложил перенести введение курортного сбора в Северной столице на 1 апреля 2024 года. Законопроект опубликован на сайте городской администрации.

Согласно предложению, сбор появится в Петербурге с 1 октября 2023 года, а плату взимать начнут с 1 апреля 2024. То есть с октября сумма составит 0 рублей в сутки, а с апреля – 100 рублей в сутки.

Путешественник обязан будет оплатить сбор сразу за все планируемые дни, которые он будет находиться в отеле. При преждевременном выезде деньги вернут.

Ранее предполагалось, что курортный сбор для туристов начнёт действовать в Петербурге с 1 августа.

Фото: Piter.TV