Курортный сбор в Петербурге будет введён с 1 августа

Курортный сбор для петербургских туристов начнёт действовать в Петербурге с 1 августа. Соответствующий законопроект разместили на портале антикоррупционной экспертизы.
Напомним, инициатива подразумевает оплату всеми совершеннолетними путешественниками по 100 рублей за сутки проживания в отелях Северной столицы. Эксперимент проходит в нескольких российских регионах: Петербург присоединился к нему после подписания разрешения президентом Владимиром Путиным.
Мера продлится до конца 2024 года.
Ранее мы сообщили о том, что власти Петербурга частично продлят льготы для туристического бизнеса.
Фото: Piter.TV
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