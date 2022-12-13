Курортный сбор в Петербурге будет введён с 1 августа

Эксперимент ввели до конца 2024 года.

Курортный сбор для петербургских туристов начнёт действовать в Петербурге с 1 августа. Соответствующий законопроект разместили на портале антикоррупционной экспертизы.

Напомним, инициатива подразумевает оплату всеми совершеннолетними путешественниками по 100 рублей за сутки проживания в отелях Северной столицы. Эксперимент проходит в нескольких российских регионах: Петербург присоединился к нему после подписания разрешения президентом Владимиром Путиным.

Мера продлится до конца 2024 года.

Ранее мы сообщили о том, что власти Петербурга частично продлят льготы для туристического бизнеса.

Фото: Piter.TV