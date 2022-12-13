Власти Петербурга частично продлят льготы для туристического бизнеса

Послабления хотят сохранить для операторов морских терминалов по обслуживанию круизных и паромных судов, а также для отелей и туристических агентств.

В Смольном готовы частично продлить налоговые льготы для представителей туристической отрасли в Северной столице. Соответствующий проект постановления появился на сайте городского правительства.

Сейчас документ проходит антикоррупционную экспертизу. После его утверждения льготы могут быть сохранены для операторов морских терминалов по обслуживанию круизных и паромных судов, а также для отелей и туристических агентств. Также налогообложение по упрощённой схеме хотят ввести для владельцев зданий, арендаторы которых ведут турбизнес. Послабления получат организации, чьи сотрудники получают зарплаты в размере хотя бы одного МРОТ.

Напомним, что мера поддержки петербургской сферы туризма была ведена в апреле 2022 года. От уплаты налога на имущество были освобождены гостиничные операторы, арендодатели и предприятия, работающие в конгрессно-выставочной и санаторно-курортной сферах.

Ранее мы сообщили о том, что число парковочных мест для инвалидов увеличат в Петербурге.

Фото: Piter.TV