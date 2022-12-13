Число парковочных мест для инвалидов увеличат в Петербурге

Специальные парковки появятся более чем по 100 адресам на территориях рядом с медицинскими учреждениями, театрами и музеями, детскими садами и спортивными клубами.

Власти Петербурга намерены создать дополнительные парковочные места для людей с ограниченными возможностями здоровья более чем по 100 адресам. Инициативу обсудили в рамках круглого стола с участием представителей комтранса, Городского центра управления парковками, информационно-методического центра "Доступная среда", сотрудниками районных администраций и ГИБДД. Об этом сообщила пресс-служба транспортного ведомства.

В первую очередь местами размещения специальных парковок были выбраны территории рядом с медицинскими учреждениями, театрами и музеями, детскими садами и спортивными клубами.

Кроме того, петербуржцы могут направить в комтранс свои предложения по созданию новых парковок для инвалидов.

Ранее мы сообщили о том, что почти 2 тыс. автомобилей с закрытыми номерами очистили на парковках Петербурга.

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