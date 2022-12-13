Почти 2 тыс. автомобилей с закрытыми номерами очистили на парковках Петербурга

Нежелающие платить автомобилисты прикрывали опознавательные знаки бумагой, картоном, медицинскими масками, перчатками, изолентой и даже недействующими картами.

За февраль инспекторы Городского центра управления парковками очистили от различных посторонних предметов 1702 номерных знака автомобилей, которые решили скрыть недобросовестные водители в зоне платной парковки. Об этом сообщила пресс-служба в СПб ГКУ "ЦУП".

Нежелающие платить автомобилисты прикрывали опознавательные знаки бумагой, картоном, медицинскими масками, перчатками, изолентой и даже недействующими картами. Ещё 1628 любителя сэкономить вовсе сняли номера с машин.

В результате рейдов специального отдела, который работает с 1 февраля в Адмиралтейской и Центральном районах, было проведено 739 разъяснительных бесед. Размер штрафа за нарушение правил парковки достигает 3 тыс. рублей.

Ранее мы сообщили о том, что за год в Петербурге провели более 2,5 тыс. работ в рамках капремонта.

Фото: Комтранс Петербурга