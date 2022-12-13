За год в Петербурге провели более 2,5 тыс. работ в рамках капремонта

Исполнение плана составило 87,7%.

План капремонта в многоквартирных домах Северной столицы по итогам 2022 года был выполнен на 87,7%. Как сообщила пресс-служба Смольного, за это время было проведено 2525 видов работ.

Бюджет на работы был сформирован в размере 18 млрд 443,8 млн рублей, их них около 3 млрд – средства господдержки из городского бюджета. За 12 месяцев рабочие успели отремонтировать 251 крышу, фасады 113 домов, 27 из которых относятся к объектам культурного наследия, а также заменить 1438 лифтов в 422 домах. За 2023 год в городе заменят ещё 1852 лифта.

Кроме того, правительство Петербурга заключило договоры по 1653 видам работ на 17 млрд рублей, что составляет 87% от плана.

Ранее мы сообщили о том, что первая со времён пандемии группа китайских туристов посетила обзорную экскурсию по Петербургу.

Фото: Фонд капитального ремонта Петербурга