Первая со времён пандемии группа китайских туристов посетила обзорную экскурсию по Петербургу

Гостям из Гуанчжоу показали Эрмитаж, Царское село, Петергоф, Павловск и Кронштадт.

В Северной столице состоялась первая со времён начала ковида экскурсия для группы китайских туристов. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Путешественники прибыли из Гуанчжоу, им показали Эрмитаж, Царское село, Петергоф, Павловск и Кронштадт.

Кроме того, гости из Поднебесной поучаствовали в народных гуляниях по случаю Масленицы. Они посетили выступления фольклорных ансамблей и попробовали блины. Также в программе был предусмотрена прогулка по Аллее героев российского флота в Кронштадте и посещение фестиваля "КроншЛёд".

Ранее мы сообщили о том, что загрузка петербургских отелей на 23 февраля превысит уровень 2018 года.

Фото: Правительство Петербурга