Первая со времён пандемии группа китайских туристов посетила обзорную экскурсию по Петербургу

В Северной столице состоялась первая со времён начала ковида экскурсия для группы китайских туристов. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.
Путешественники прибыли из Гуанчжоу, им показали Эрмитаж, Царское село, Петергоф, Павловск и Кронштадт.
Кроме того, гости из Поднебесной поучаствовали в народных гуляниях по случаю Масленицы. Они посетили выступления фольклорных ансамблей и попробовали блины. Также в программе был предусмотрена прогулка по Аллее героев российского флота в Кронштадте и посещение фестиваля "КроншЛёд".
Ранее мы сообщили о том, что загрузка петербургских отелей на 23 февраля превысит уровень 2018 года.
Фото: Правительство Петербурга
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