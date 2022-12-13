Загрузка петербургских отелей на 23 февраля превысит уровень 2018 года

В Москве показатели загрузки отелей значительно скромнее.

На предстоящих февральских праздниках средняя загрузка в отелях Петербурга должна превысить допандемийные показатели. Об этом "Невским Новостям" рассказал руководитель и сооснователь Hotel Advisors Сергей Данильченко.

В Петербурге на праздниках будет превышен уровень 2018 года. Загрузка петербургских отелей на 22 февраля составляет 49,7 %, а на 23 февраля – 73,9 %, 24 февраля – 74,6 %.

В Москве показатели загрузки отелей значительно скромнее. То есть на февральские праздники туристы предпочли Петербург столице.

Ранее на Piter.tv: Петербургские инвесторы вложили в апарт-отели более 37 млн рублей.

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