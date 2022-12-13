Петербургские инвесторы вложили в апарт-отели более 37 млн рублей

Также инвесторы вложили в 2022 9,2 млрд рублей в индустриальные объекты и более 8 млрд рублей в торговую недвижимость формата "у дома".

В минувшем году апартаменты и гостиницы привлекли больше всего инвестиций в коммерческую недвижимость. Так, они составили 38,8 млрд рублей. Об этом 2 февраля пишет РБК.

На втором месте расположились офисы. В них вложили 18,8 млрд рублей. На третьем месте – склады и другие объекты логистики – 15,5 млрд рублей. Отмечается, что активность частных инвесторов на рынке коммерческой недвижимости снизилась на 30-40%. При этом эксперты отметили высокую популярность недорогих лотов – объектов до 100 млн рублей.

Также инвесторы вложили в 2022 9,2 млрд рублей в индустриальные объекты и более 8 млрд рублей в торговую недвижимость формата "у дома".

Ранее компания "Аурум менеджмент" может лишиться участка в Херсонском переулке под отель. В 2016 году организацию признали стратегическим инвестором Петербурга в рамках городского проекта строительства.

Фото: piter.tv

