Смольный выкупит у инвесторов более 30 социальных объектов до конца 2026 года

В Петербурге определили приоритеты выкупа социальных объектов у инвесторов.

В 2026 году Петербург планирует выкупить у инвесторов более 30 объектов социальной инфраструктуры. Приоритетность их приобретения уже определена. Об этом заявил вице-губернатор — руководитель Администрации губернатора Валерий Москаленко, сообщил портал "Строительный Петербург".

По его словам, город продолжает придерживаться принципа сбалансированного развития районов. При планировании инфраструктуры власти учитывают необходимость обеспечить жителей социальными объектами регионального значения и согласовать строительство жилья с развитием транспортной сети.

С начала года в собственность Петербурга уже перешли 13 объектов. Среди них школа в Выборгском районе, четыре детских сада в Приморском и Василеостровском районах, а также три спортивных объекта в Пушкинском, Красногвардейском и Выборгском районах. Кроме того, город получил два учреждения здравоохранения в Московском и Невском районах.

В перечень также вошли социальный объект проекта "Забота о людях серебряного возраста" в Пушкинском районе, библиотека и культурный центр в Приморском районе, помещения для органов местного самоуправления в Красногвардейском районе и объект для отдела вселения и регистрационного учета граждан в Пушкинском районе.

Всего в течение 2026 года в Петербурге планируют ввести в эксплуатацию 84 объекта социальной инфраструктуры. В их числе 19 учреждений общего образования, 31 детский сад и 18 объектов здравоохранения, включая кабинеты врачей общей практики.

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Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)