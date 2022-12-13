Компания “Аурум менеджмент” может лишиться участка в Херсонском переулке под отель

В 2016 году организацию признали стратегическим инвестором Петербурга в рамках городского проекта строительства.

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти обязал городской комитет имущественных отношений (КИО) расторгнуть заколючённое в 2018 году соглашение об аренде и выделении участка в Херсонском переулке с ООО "Управляющая компания "Аурум менеджмент"". Об этом Piter.TV узнал из карттеки арбитажных судов.

В марте 2016 года "Аурум менеджмент" стратегическим инвестором Петербурга в рамках проекта массового строительства. Все инвесторы относятся к холдингу "Плаза лотос груп". Передача статуса стратегического инвестора рассматривалась в качестве компенсации за отмену проекта реконструкции Конюшенного ведомства.

Позже "Аурум менеджмент" перешёл в собственность банка "Абсолют", а затем к предпринимателям Ларисе Панфиловой и Александру Кравцову.

Ранее мы сообщили о том, что Горсуд признал законность решения о реконструкции дома Басевича.

Фото: Piter.TV