Горсуд признал законность решения о реконструкции дома Басевича

В ходе работ старое здание будет практически полностью снесено.

Городской суд Северной столицы не всёс изменений в решение по реконструкции дома Басевича на Большой Пушкарской стороне под нужды Академии танца Бориса Эйфмана. Об этом сообщил Telegram-канал "SOS Снос СПб".

Напомним, что градозащитники выступали за проведение независимой экспертизы СК и установки пригодности объекта к ремонту, однако эти планы не осуществились. Подрядчик уже приступил к сносу детского сада у здания.

Подробнее о работах, которые будет проводить застройщик в доме Басевича, можно узнать в нашем материале. На месте здания появится общежитие для артистов учреждения.

Ранее мы сообщили о том, что Дом радио на Малой Садовой преобразуют под культурно-образовательной центр.

Фото: Piter.TV