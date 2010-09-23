Найден подрядчик для реконструкции дома Басевича

За победу в конкуре боролись 2 претендента.

Конкурс на реконструкцию дома Басевича на Большой Пушкарской улице завершился победой "ПСБ "ЖилСтрой". Как стало известно Piter.TV из данных портала госзакупок, на победу претендовали 2 участника.



Ранее компания "ПСБ "ЖилСтрой" отметилась реставрацией здания Центральной городской публичной библиотеки имени В.В. Маяковского на набережной реки Фонтанки. На данный момент специалисты организации заняты приведением в порядок сгоревшей фабрики "Невская мануфактура" на Октябрьской набережной.



Напомним, что начальная цена контракта на приведение в порядок дома Басевича оценена в 2,7 млрд рублей. Как мы уже писали, объект будет приспособлен под апартаменты для нужд Академического театра Бориса Эйфмана. Там разместят артистов учреждения: для этого потребуется снести корпус детского сада №93 на Большой Пушкарской вблизи здания. Вместо этого там появится интернат для иногородних студентов Академии.

Ранее мы сообщили о том, что Петербург направит более 1 млрд рублей на сохранение Англиканской церкви Иисуса Христа.

Фото: Piter.TV