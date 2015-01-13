Петербург направит более 1 млрд рублей на сохранение Англиканской церкви Иисуса Христа

На объекте, построенном в 1730-х г.г., проведут масштабную реставрацию. Некоторые элементы придётся полностью воссоздавать по историческому образцу.

Комитет по госзаказу Петербурга занят поиском подрядчика для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения "Англиканская Церковь Иисуса Христа" на Галерной улице. Как стало известно Piter.TV из данных ЕИС, начальная цена крупного контракта составляет 1,1 млрд рублей.

В здании предстоит провести масштабную реставрацию. Она затронет лицевой и дворовые фасады, а также кровлю. Специалистам предстоит заменить окона, двери и ворота объекта по историческому образцу, и заняться обновлением интерьера Главного зала. Там, согласно техзаданию, необходимо реставрировать монументальную живопись, паркетные полы, мраморные ступеней солеи, а также плитку и 4 мозаичных панно. На финальном этапе будут воссозданы люстры.

Добавим, что первоначально здание 1730-х г.г. принадлежало британскому консулу в России. В начале 19-ого века оно было перестроено архитекторами Джакомо Кваренги и Фёдором Болтенгагеном в связи с увеличением численности англиканской общины на берегах Невы.

Подать заявки на участие в электронном аукционе можно будет до 12 сентября.

Ранее мы сообщили о том, что Министерство культуры готово направить 966 млн рублей на реставрацию Троицкого собора Александро-Невской Лавры.

Фото: Citywalls.ru