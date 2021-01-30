Министерство культуры готово направить 966 млн рублей на реставрацию Троицкого собора Александро-Невской Лавры

Исполнителю необходимо провести работы как внутри памятника, так и на его фасадах. Завершение планируется в конце 2026 года.

Минкульт РФ объявил тендер на реставрацию Троицкого собора на набережной реки Монастырки. Как выяснил Piter.TV, ознакомившись с документацией портала госзакупок, на данный момент подрядчику готовы предложить за эти работы 966,6 млн рублей.

Объект в составе Александро-Невской Лавры ждут реставрационные работы, которые затронут кровлю, кресты, ограждения, оконные и дверные проемы, и наружное освещение. Кроме того, в техзадании указано создание архитектурно-художественной подсветки собора.

Также подрядчик будет трудиться внутри здания – там нужно частично восстановить иконостасы и другую художественную отделку, а затем наладить инженерные коммуникации. Все мероприятия должны быть завершены до ноября 2026 года.

Подать заявки на участие в электронном аукционе можно будет до 31 августа.

Ранее мы сообщили о том, что СПбГУ готов выделить почти 500 млн рублей на реставрацию ансамбля "Михайловская дача" в Петергофе.

Фото: ВКонтакте / Свято-Троицкая Александро-Невская Лавра