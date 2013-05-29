СПбГУ готов выделить почти 500 млн рублей на реставрацию ансамбля "Михайловская дача" в Петергофе

Объект намерены приспособить для размещения администрации бизнес-школы Высшей школы менеджмента до сентября следующего года.

Санкт-Петербургский государственный университет объявил тендер на завершающий этап работ по реставрации гофмейстерского корпуса дворцового-паркового ансамбля "Михайловская дача" в Петергофе. Судя по данным ЕИС, с которыми ознакомился Piter.TV, объект планируют приспособить для размещения администрации бизнес-школы Высшей школы менеджмента. Начальная цена контракта составляет 467,9 млн рублей.

Исполнитель проекта займётся реставрацией интерьеров, полностью переложи полы, лестницы и отмостки. Кроме того, техзадание включает в себя реставрацию фундамента, фасадов и обустройсво инженерных сетей. Наконец, в проект должны вписаться помещения, предназначенные для канцелярской работы. Здание оснастят управляемым освещением, системой звукозаписи, сканерами и принтерами.



Сдать готовый объект необходимо до сентября 2023 года. Подать заявки на участие в электронном аукционе можно будет до 5 сентября.

Ранее мы сообщили о том, что начальный этап для проекта обхода Красного Села оценили в 34,4 млн рублей.

Фото: Citywalls.ru