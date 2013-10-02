Начальный этап для проекта обхода Красного Села оценили в 34,4 млн рублей

ГКУ "Дирекция транспортного строительства" намерена получит готовую документацию к ноябрю следующего года.

ГКУ "Дирекция транспортного строительства" объявило тендер на разработку проектной документации для инженерных изысканий будущего обхода Красного Села на участке от Кингисеппского до Гатчинского шоссе. Начальная цена контракта составляет 34,4 млн рублей, выяснил Piter.TV при ознакомлении с данными ЕИС.

Будущему исполнителю поручат выполнение сметных расчетов на организацию дорожного движения, проведение комплекса кадастровых работ, а также на временное занятие территории, госрегистрацию, экспертизу СРО отчетов и т.д. Также необходимо будет прописать все затраты по подключению к инженерным сетям и по выполнению пусконаладочных работ. Наконец, подрядчик полностью продумает и опишет ход дорожных работ, проведение благоустройства и озеленения у трассы, установку искусственных сооружений и освещения. Окончательный вариант документов ждут к ноябрю 2023 года.



Подать заявки на участие в электронном аукционе можно будет до 30 августа.

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Фото: Piter.TV