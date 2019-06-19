Для трёхэтажной школы в Калининском районе нашёлся подрядчик

Выполнять контракт за максимальное вознаграждение возьмётся компания ООО "Лентехстрой".

Комитет по госзаказу Петербурга подвёл итоги конкурса по тендеру на возведение трёхэтажной школы у проспектов Маршала Блюхера и Полюстровского. Как стало известно Piter.TV из данных портала госзакупок, контракт заключат с ООО "Лентехстрой".

Напомним, что новое образовательное учреждение будет рассчитано на 1375 учащихся. Для них обустроят лаборантские и мастерские, 2 бассейна, 4 спортивных зала, столовую вместимостью в 700 человек и актовый зал. Завершить мероприятия необходимо до 30 июня 2024 года.

Отметим, что за работы исполнителю заплатят 2,9 млрд рублей, как и было заявлено изначально.

Ранее мы сообщили о том, что детский сад на 220 мест в Горелово оценили в 551,5 млн рублей.

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