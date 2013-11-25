Детский сад на 220 мест в Горелово оценили в 551,5 млн рублей

Работы необходимо закончить летом 2023 года.

Комитет госзаказа Петербурга объявил тендер на строительство нового дошкольного образовательного учреждения в Горелово, В общей сложности оно будет готово принять 220 маленьких воспитанников. Как стало известно Piter.TV из данных портала ЕИС, на проект готовы выделить 551,5 млн рублей.

Учреждение появится в доме №44 по Красносельскому шоссе. Судя по техзаданию, в трехэтажном здании разместят 12 групповых ячеек, в каждой из которых будут предусмотрены отдельные раздевалки, туалеты, групповые комнаты буфетные и спальни. Кроме того, подвал снабдят техническими помещениями, на первом этаже расположат помещение охраны, пищеблок, медицинские кабинеты и бассейн.

Второй этаж помимо групповых ячеек будет включать в себя административные помещения, методический кабинет, кружки, физкультурный зал с комнатой тренера и инвентарной, серверную, кладовую. Наконец, на третьем этаже будут находиться зал для музыкальных занятий, комната педагогов, комната психологической разгрузки, помещение универсальной кружковой, помещение для учебных занятий, комнаты логопеда и психолога. Отмечается, что детский сад оборудуют универсальной лифтовой кабиной, подходящей для людей на креслах-колясках.

Учреждение должны сдать не позднее 30 июня 2023 года. Подать заявки на участие в электронном аукционе можно будет до 29 августа.

Ранее мы сообщили о том, что в Красносельском районе готовятся к первому этапу строительства нового корпуса городской больницы №15.

Фото: Piter.TV