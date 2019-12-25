В Красносельском районе готовятся к первому этапу строительства нового корпуса городской больницы №15

Максимально на начальные работы готовы выделить 265,3 млн рублей.

Комитет госзаказа Петербурга ищет подрядчика для первого этапа строительства нового медицинского корпуса ГБУЗ "Городская больница №15". Судя по данным портала госзакупок, с которыми ознакомился Piter.TV, максимально за работы готовы заплатить 265,3 млн рублей.

Согласно проекту, высокотехнологическое отделение должно появиться на на Авангардной улице. Будущему исполнителю предлагается выполнить начальные работы, демонтаж и установку инженерных коммуникаций. Крайний срок сдачи мероприятий –20 декабря 2022 года.



Подать заявки на участие в электронном аукционе можно будет до 30 августа.

Ранее мы сообщили о том, что на благоустройство Полюстрово готовы выделить чуть больше 30 млн рублей.

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