На благоустройство Полюстрово готовы выделить чуть больше 30 млн рублей

Особое внимание уделят двору на Пискарёвском проспекте.

Администрация МО Полюстрово объявила тендер на проведение благоустройства внутриквартальных территорий.Судя по данным ЕИС, с которыми ознакомился Piter.TV, на данный момент исполнителю готовы заплатить за работы 30,6 млн рублей.

Будущему подрядчику поручат снос ряда зелёных насаждений, ремонт ям на асфальте и текущий ремонт дорожного покрытия, а также установку искусственных неровностей на дорогах. Также планируется обустройство двора у дома №17 по Пискаревскому проспекту. Оборудование для парка подвезут на Апрельскую улицу, проспекты Энергетиков и Металлистов. Весь объем работ должен быть сдан к 15 октября.

Подать заявки на участие в электронном аукционе можно будет до до 19 августа.

Ранее мы сообщили о том, что для центра социальной реабилитации на Васильевском острове пока не нашлось подрядчика.

Фото: Wikipedia / Alex "Florstein" Fedorov