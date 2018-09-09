На здание новой школы в Калининском районе готовы выделить почти 3 млрд рублей

Образовательное учреждение будет рассчитано на 1375 учеников с 1 по 11 класс. Строительство завершится не позднее лета 2024 года.

Крупный соцобъект готовятся возвести в Калининском районе Северной столицы. Комитет по госзаказу города ищет будущего застройщика новой школы на 1375 мест и готов предложить за работы 2,9 млрд рублей. Об этом Piter.TV узнал из данных ЕИС.

Для образовательного учреждения выбран участок, ограниченный проспектом Маршала Блюхера и Полюстровским проспектом. Четырехэтажное здание общей площадью 31,2 тыс. кв.м. примет 55 классов, 20 из которых относятся к начальной, а 35 – к средней школе.

В распоряжении младшеклассников будут находиться помещения групп продленного дня, игровые комнаты и отдельные рекреации. Все это разместят на первом этаже. Ребята с 5 по 11 классы будут обучаться не только в стандартных кабинетах – для них предусмотрены лаборантские и мастерские.

Всем ученикам будут доступны 4 спортивных зала и 2 бассейна с чашами 25х11 м и 10х6 м. Обеденный зал столовой рассчитан на 700 посадочных мест, а в актовом зале смогут одновременно разместится все 1375 подопечных. Кроме того, на втором этаже предусмотрена библиотека, а на первом - медблок с отдельным входом. Отмечается, что здание будет оборудовано лифтами и пандусами для маломобильных граждан.

Завершить работы необходимо до июня 2024 года. Подать заявки на участие в электронном аукционе можно будет до 8 августа.

Ранее мы сообщили о том, что на Северном проспекте возведут новую поликлинику.

Фото: Piter.TV