На Северном проспекте возведут новую поликлинику

Начальная цена контракта на разработку проекта учреждения составила почти 80 млн рублей.

СПБ ГКУ "Фонд капитального строительства и реконструкции" находится в поиске подрядчика для того, чтобы создать проект нового социального объекта на севере Петербурга. На этот раз речь идет о здании поликлиники для взрослых с женской консультацией в МО Светлановского Выборгского района. Документацию для постройки учреждения на Северном проспекте оценили в 79,7 млн рублей.

Исполнителю поручат подготовить документацию, на основе которой будет спроектировано здание медучреждения с пропускной способностью до 1 тыс. посещений в смену. На данном этапе планируется, что в штате поликлиники будут находится 539 сотрудников.

Подрядчику нужно учесть, что площадь объекта не должна превышать 22,5 тыс. кв.м. Внутри необходимо предусмотреть не только амбулаторные кабинеты, но и отделение женской консультации, а также встроенный подземный паркинг на 70 машиномест. Также в зону ответственности исполнителя входит благоустройство прилегающей территории и обеспечение удобств для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Завершить разработку проекта планируют в декабре 2023 года. Подать заявки на участие в электронном аукционе можно будет до 1 августа.

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