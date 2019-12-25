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Работы в скверах на Железноводской оценили в 84 млн рублей
Сегодня, 15:49
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Работы в скверах на Железноводской оценили в 84 млн рублей

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Подрядчик будет благоустраивать участок до сентября 2023 года.

СПБ ГКУ "Центр комплексного благоустройства" приступило к поиску подрядчика, который будет готов выполнить переустройство скверов на Железноводской улице В.О. Судя по данным сайта госзакупок, начальная цена котракта составит 84 млн рублей. 

Как стало известно Piter.TV из представленной в ЕИС документации, работы пройдут в 3 этапа. Финальный из них должен быть завершен к сентябрю 2023 года. За это время исполнитель установит на территории сквера новые газонные ограждения и малые архитектурные формы. Кроме того, будет проведено озеленение газонов и выравнивание пешеходных дорожек. 

Подать заявки на участие в электронном аукционе можно будет до 29 июля. 

Ранее мы сообщили о том, что на расширение зоны платной парковки в Адмиралтейском районе потратят почти 40 млн рублей.

Фото: Piter.TV

Теги: благоустройство, госзакупки, железнедворская улица, санкт--петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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