Работы в скверах на Железноводской оценили в 84 млн рублей

Подрядчик будет благоустраивать участок до сентября 2023 года.

СПБ ГКУ "Центр комплексного благоустройства" приступило к поиску подрядчика, который будет готов выполнить переустройство скверов на Железноводской улице В.О. Судя по данным сайта госзакупок, начальная цена котракта составит 84 млн рублей.

Как стало известно Piter.TV из представленной в ЕИС документации, работы пройдут в 3 этапа. Финальный из них должен быть завершен к сентябрю 2023 года. За это время исполнитель установит на территории сквера новые газонные ограждения и малые архитектурные формы. Кроме того, будет проведено озеленение газонов и выравнивание пешеходных дорожек.

Подать заявки на участие в электронном аукционе можно будет до 29 июля.

Ранее мы сообщили о том, что на расширение зоны платной парковки в Адмиралтейском районе потратят почти 40 млн рублей.

Фото: Piter.TV