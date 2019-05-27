На расширение зоны платной парковки в Адмиралтейском районе потратят почти 40 млн рублей

В документе указали, что платную парковку обустроят на 72 улицах.

На расширение платной зоны парковки в Адмиралтейском районе Петербурга потратят почти 40 млн рублей. Об этом свидетельствуют данные на сайте госзакупок.

В документе указали, что платную парковку обустроят на 72 улицах. Подрядчик также установит знаки, декоративные опоры и кронштейны для знаков. Помимо этого, будет восстановлено асфальтобетонное покрытие. Заявки будут приниматься до 19 июля. Подрядчик будет выбран 21 июля.

Напомним, что с 1 августа закроется шесть автостоянок в Петербурге. Так, пять городских и одна перехватывающая парковки закроются: на проспекте Маршала Жукова, участок 2; на Толмачёвской, участок 1; на Витебском проспекте, участок 1; на территории "Пулковское", Переведенская улица, участок 1 в Шушарах; на проспекте Народного ополчения, участок 134 (напротив дома 179); на Синопской набережной у дома № 30.

Ранее в Петербурге выдали 555 парковочных разрешений на бесплатную парковку электромобилей. Это вдвое больше показателя на конец 2021 года.

Фото: Piter.tv

