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На расширение зоны платной парковки в Адмиралтейском районе потратят почти 40 млн рублей
Сегодня, 21:54
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На расширение зоны платной парковки в Адмиралтейском районе потратят почти 40 млн рублей

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В документе указали, что платную парковку обустроят на 72 улицах.

На расширение платной зоны парковки в Адмиралтейском районе Петербурга потратят почти 40 млн рублей. Об этом свидетельствуют данные на сайте госзакупок. 

В документе указали, что платную парковку обустроят на 72 улицах. Подрядчик также установит знаки, декоративные опоры и кронштейны для знаков. Помимо этого, будет восстановлено асфальтобетонное покрытие. Заявки будут приниматься до 19 июля. Подрядчик будет выбран 21 июля. 

Напомним, что с 1 августа закроется шесть автостоянок в Петербурге. Так, пять городских и одна перехватывающая парковки закроются: на проспекте Маршала Жукова, участок 2; на Толмачёвской, участок 1; на Витебском проспекте, участок 1; на территории "Пулковское", Переведенская улица, участок 1 в Шушарах; на проспекте Народного ополчения, участок 134 (напротив дома 179); на Синопской набережной у дома № 30.

Ранее в Петербурге выдали 555 парковочных разрешений на бесплатную парковку электромобилей. Это вдвое больше показателя на конец 2021 года. 

Фото: Piter.tv
 

Теги: платная парковка, расширение
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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