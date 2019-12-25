В Петербурге выдали 555 парковочных разрешений на бесплатную парковку электромобилей

Это вдвое больше показателя на конец 2021 года.

В Петербурге количество парковочных разрешений на электромобили выросло в 2 раза. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по транспорту.

Владельцы электромобилей могут воспользоваться правом на льготное размещение ТС в границах платного парковочного пространства. На сегодняшний день насчитывается 555 действующих парковочных разрешений на бесплатную парковку экологичного транспорта. Это вдвое больше показателя на конец 2021 года.

Подать заявление можно через МФЦ или региональный портал "Госуслуг". Срок действия парковочного разрешения 3 года, после чего его необходимо оформлять заново.

За консультацией можно обращаться к специалистам круглосуточного контактного центра по телефону: 417-50-00.

Фото: Piter.tv