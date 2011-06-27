С 1 августа закроется шесть автостоянок в Петербурге

Так, пять городских и одна перехватывающая парковки закроются.

В Петербурге 1 августа прекратят работу шесть автостоянок. Об этом рассказали в городском комитете по транспорту в четверг, 7 июля.

Так, пять городских и одна перехватывающая парковки закроются: на проспекте Маршала Жукова, участок 2; на Толмачёвской, участок 1; на Витебском проспекте, участок 1; на территории "Пулковское", Переведенская улица, участок 1 в Шушарах; на проспекте Народного ополчения, участок 134 (напротив дома 179); на Синопской набережной у дома № 30.

Напомним, что с 1 июля в Петербурге расширили зону платной парковки. Водители, которые не разобрались с системой оплаты места, могут не волноваться, им помогут волонтеры. Отметим, что в Северной столице появилось 4,5 тыс. машиномест, а 448 из них предназначены для транспортных средств, которые перевозят инвалидов.

Ранее жителей Центрального района пообещали не наказывать за парковку не в своем МО. Жителей, которые припарковались вне зоны своего парковочного разрешения, не будут штрафовать.

Фото: Piter.tv

