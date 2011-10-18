Жителей Центрального района пообещали не наказывать за парковку не в своем МО

Жителей, которые припарковались вне зоны своего парковочного разрешения, не будут штрафовать.

В комитете по транспорту решили, что то льготное разрешение, которое было получено для парковки в одном из МО — "Смольнинское", "Литейный округ", "Владимирский округ", "Лиговка-Ямская" — будет действовать и в остальных трех. Однако с расширением зоны платной парковки 1 июля проект этого постановления еще не был принят, обратила внимание "Фонтанка". На тот момент он проходил антикоррупционную экспертизу.

Источник издания сообщил о том, что документ подпишут в понедельник или во вторник. Тех, кто у кого было парковочное разрешение, и он оставлял свою машину в других МО Центрального района 1-3 июля, штрафовать не будут.

Напомним, льготное парковочное разрешение полагается собственнику жилого помещения, чья квартира располагается в границах зоны платной парковки или доли в нем, а также лицу, зарегистрированном в помещении. Оно стоит 1800 рублей на год.

На 1 квартиру может быть оформлено не более 2 парковочных разрешений. Если речь идет о коммунальной квартире, то не более 1 разрешения на 1 квитанцию о квартплате.

Фото: Piter.tv