В Петербурге представили проект противоаварийных работ на бывшей фабрике "Невская мануфактура"

Уже создана рабочая группа, которая займется восстановлением памятника регионального значения. Ей руководит председатель КГИОП Сергей Макаров.

В ближайшее время на территории "Невской мануфактуры" начнутся противоаварийные работы. Специалисты "ПСБ "ЖилСтрой" уже оценили техническое состояние конструкций объекта и разработали документацию по первоочередным задачам, связанным с реставрацией здания. Об этом сообщили в "Петербургском Дневнике".

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников еще в конце мая дал задание подрядчику провести работы по сохранению дымовой трубы главного корпуса. В конце июня было подписано разрешение на проведение научно-исследовательских и изыскательских работ. В ближайшее время все необходимые документы для реализации проекта отправят в Смольный. Известно, что уже создана рабочая группа, которая займется восстановлением памятника регионального значения. Ей руководит председатель КГИОП Сергей Макаров.

Как рассказал краевед Александр Треугольников, комплекс включен в реестр региональных памятников в составе главного корпуса, дымовой трубы и дома владельца. А исторический директорский корпус с сейфовым хранилищем туда включать не стали, хотя для историков он имеет большое значение. Известно, что сейфовые хранилища только очень богатые владельцы фабрик. Поэтому важно включить данный объект территории в список.

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Фото: Piter.tv