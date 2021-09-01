Российский этнографический музей в начале сентября проведет неделю "Пушкинской карты"

Горожане познакомятся с традициями и развлечениями народов.

С 1 по 8 сентября жители Петербурга смогут принять участие в неделе "Пушкинской карты", которую проведет Российский этнографический музей. Для горожан подготовили образовательную программу. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.

Для посетителей проведут экскурсии и мастер-классы. Гости смогут отправиться в путешествие от Балтики до Чукотки прямо в стенах здания. Кроме того, они познакомятся с традициями и развлечениями народов. Каждый желающий сможет попробовать себя в набойке и росписе по ткани.

Принять участие в проекте можно бесплатно. Но необходимо пройти регистрацию на сайте учреждения и получить билет в музей.

Ранее на Piter.tv: в скором времени отроется музей "Морская Стрельна".

Фото: ВКонтакте / Российский этнографический музей